أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف ورصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في تونس، تختلف عن السلالات المكتشفة عبر العالم.

وأكدّ المهدي في تصريح صحفي خلال حضوره رفقة رئيس الحكومة هشام المشيشي بالمركز الجهوي المخصص لتلقيح ضدّ كوفيد 19 بأريانة، أنّ السلالة الجديدة "من نوع خاص وتختلف عن السلالات البريطانية والبرازيلية والجنوب إفريقية.

وذكر المسؤول التونسي أنّ وزارة الصحة بصدد التواصل مع منظمة الصحة العالمية لتحديد نوع السلالة الجديدة.