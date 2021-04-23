ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند تكبح المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 65.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ثمانية سنتات أمس الخميس. فيما قفزت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.8 بالمائة إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا ثمانية سنتات أمس الخميس.

وقالت شركة التكرير الأمريكية "فاليرو" إن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93 بالمائة و100 بالمائة من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، فيما قال المدير التجاري للشركة "جاري سيمونز" إن الشركة "متفائلة جدا بشأن البنزين مستقبلا". لكن محللين قالوا إن صعودا جديدا في الإصابات في الهند واليابان يشير إلى تعاف متفاوت للطلب في أجزاء مختلفة من العالم، وإن أسعار النفط قد تتعرض للمزيد من الضغط إذا تدهور الوضع في السوقين الرئيسيتين.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو اثنين بالمائة بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكوفيد-19 مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.