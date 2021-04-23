تمت يوم الأحد الفارط بمقر جريدة "الخبر"، في حيدرة بالجزائر العاصمة، للأسبوع الرابع عملية السحب الإلكتروني الخاصة بمسابقة "الخبر" الكبرى، لرفع الستار عن أسماء أصحاب الحظ السعيد الفائزين بالجوائز المميزة، بحضور القائمين على المسابقة بالجريدة وتحت إشراف محضر قضائي للوقوف على شفافية العملية.

عرضت "الخبر" على قرائها خلال الأسبوع الرابع على التوالي من انطلاق "مسابقة الخبر الكبرى"، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس" المتخصص في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، العديد من الجوائز القيمة. وستستمر عملية السحب كل يوم أحد، ويُنشر الإعلان عن النتائج بالجريدة كل يوم خميس على مدار 90 يوما كاملة، للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر، حيث سيحظى الفائز في نهاية المسابقة بدراجة نارية من نوع (سكوتر) وطقم من الأجهزة الكهرومنزلية.

يُذكر أن المسابقة التي انطلقت منذ 5 أسابيع، أسفرت عن 50 فائزا خلال الأسبوع الأول، و3 فائزين في الأسبوع الثاني، و60 فائزا في الأسبوع الثالث، بمختلف الهدايا الكهرومنزلية، وتكون المشاركة عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، وسيتم اختيار الفائزين بشكل دوري كل أسبوع إلى غاية نهاية المسابقة.

للإشارة، فقد خصصت "الخبر" في هذه الطبعة مجموعة من الهدايا المميزة، وعلى رأسها العديد من الهواتف الذكية محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، إلى جانب مختلف الأجهزة الكهرومنزلية، ودراجة نارية.

أسماء الفائزين:

1. شنتوف لحسن – مستغانم

2. بلجوزي عادل - الجزائر العاصمة

3. بن ناصر حمزة – بجاية

4. قوادري مصطفى - عين الدفلى

5. حبيش نور الدين – البليدة

6. عرابجي حسان – البليدة

7. مخاطرية عبد الوهاب – وهران

8. زيدوري ميلود – غرداية

9. جمال مسرحي – باتنة

10. غربي حسين – الجزائر العاصمة