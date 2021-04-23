كشفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، أن نسبة وتيرة إنجاز أشغال الخط الشمالي في مقطعه الرابط بين خميس مليانة والعفرون قد بلغت 90 بالمائة.

وأوضحت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أن مشروع الخط الرابط بين خميس مليانة والعفرون على مسافة 56 كلم وتصل فيه سرعة القطارات إلى 160 كلم في الساعة، يضم عدة محطات جديدة وهي: خميس مليانة، وادي جر، بومدفع، الحسينية وسيدي لخضر.