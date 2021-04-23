حددت وزارة التربية تاريخ 5 ماي المقبل لإجراء انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في عملية اقتراع سري يعلن عن نتائجها في نفس اليوم، حيث تم الابقاء على نفس شروط الترشح المعتمدة في المرحلة الأولى التي أجريت في 6 أفريل الجاري، وفتحت الوصاية باب الطعون على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من 16 ماي، بعد أن تم اشراك ممثلي كل النقابات في اللجنة الخاصة بالعملية، كملاحظين. أفرجت وزارة التربية عن المنشور المنظم لعملية انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه العملية التي تم فيها اختيار ممثلي المؤسسات التعليمية من المندوبين خلال انتخابات يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 .

وعن الطعن في النتائج، تودع الطعون لمدة ثلاثة أيام كاملة، ابتداء من يوم الخميس 16 ماي إلى غاية يوم الأحد 09 ماي 2021 مع نهاية الدوام الرسمي لذات اليوم تجتمع اللجنة الولائية للطعن، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات كملاحظين، لدراسة الطعون المقدمة.