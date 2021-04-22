لقيت سيدة حتفها واصيب سبعة (07) اشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة مساء اليوم الخميس في حادث مرور بالطريق الاجتنابي الرابط بين بلديتي كوينين وحساني عبد الكريم, حسبما أفادت به الحماية المدنية.



ويأتي هذا الحادث المروري اثر اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين على مستوى مدخل الشمالي لبلدية حساني عبد الكريم التي تبعد 10 كلم شرق عن عاصمة الولاية, حسب التحقيقات الأولية كما أوضح مدير الحماية المدنية بالولاية احمد بادجي.



واكد ذات المتحدث وفاة سيدة بعين المكان تبلغ من العمر 60 سنة فيما اصيب سبعة (07) آخرون تتراوح اعمارهم بين (06 سنوات و61 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بن عمر الجيلاني بوسط المدينة.



وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات حادث المرور.