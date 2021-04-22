توفي اليوم عبد الله السبتي رئيس الفئات الشبانية لفريق أولمبي المدية بعد مرض عضال ، وقد التحق الفقيد بالرفيق الاعلى في ساعة مبكرة من صبيحة اليو.



و قد وري الثرى في جنازة مهيبة حضرتها كل اسرة اولمبي المدية من ادارة و بعض اللاعبين اضافة الى جمع كبير من انصار الاولمبي، الفقيظ عرف باخلاقه الحميدة وكان محبوبا من كل شبان الفريق.



أسرة القسم الرياضي للخبر تتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد راجين من المولى عز و جل ان يتغمده برحمته الواسعة.



انا لله و انا اليه راجعون