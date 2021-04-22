أكد بيان توضيحي لوزارة التربية اليوم الخميس، أن التصريح الذي أدلى به الوزير محمد واجعوط حول التسرب المدرسي قد تم تأويله.



وجاء في بيان الوزارة، أن إجابة الوزير تضمنت أساسا إحصائيات ومعطيات حول نسب التسرب المدرسي، وجاء في الرد حول مفهوم التسرب المدرسي في النظام التعليمي من الناحية التقنية، تخلي التلاميذ وتركهم لمقاعد الدراسة قبل بلوغهم سن 16 باعتبار التعليم إلزامي إلى غاية هذا السن.



وأوضح البيان، أن الوزير لم يقصد بتاتا بأن الإلتحاق بالمدارس القرآنية والزوايا يعد سببا يشجع على التسرب المدرسي كما تم تأويله، كما لم ينقص دور المدارس القرآنية والزوايا أو المستوى التعليمي للتلاميذ الذين فضلوا الإلتحاق بها.



و تابع بيان الوزارة، انه لاطالما ساهمت المدارس القرآنية في إستيعاب عدد لا يستهان به من المتعلمين وكذلك القيام بدور فعال في التحفيز على الدراسة والتربية والتنشئة الإجتماعية إلى جانب المؤسسات التعليمية باعتبارها أحد روافدها الأساسية.



وأشار البيان إلى أن الوزارة تسعى مع وزارة الشؤون الدينية إلى إيجاد الآليات التي تسمح لطلبة المدارس القرآنية والزوايا بمواصلة مسارهم العلمي بما يمكنهم من إجتياز الإمتحانات المدرسية الوطنية.