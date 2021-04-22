قرر مسؤولو نادي برشلونة, تمسكهم بالاستمرار في مسابقة دوري السوبر الأوروبي, حسبما اعلنه اليوم الخميس النادي الكتالوني.



واورد برشلونة, في بيان رسمي : "في ظل المناخ الاجتماعي والاقتصادي الحالي, يشارك النادي وجهة نظر معظم أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة المالية وجدوى كرة القدم العالمية من خلال تحسين المنتج المقدم للجماهير في جميع أنحاء العالم ومن خلال تعزيز وزيادة قاعدة المشجعين لهذه الرياضة والتي هي الدعامة الأساسية وأكبر قوة لها ".



وأضاف: "في هذا السياق, وافق مجلس إدارة برشلونة, على وجه السرعة، على أن يكون من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي وهي مسابقة تهدف إلى تحسين جودة وجاذبية المنتج المقدم الذي يبحث عنه مشجعو كرة القدم".



وتابع: "وفي الوقت نفسه, فإن البحث عن صيغ جديدة للتضامن مع أسرة كرة القدم ككل أحد أكثر مبادئ نادي برشلونة الراسخة".



وواصل: "تم اتخاذ القرار على أساس الاقتناع بأنه سيكون خطأ تاريخيا أن نرفض فرصة الانضمام إلى هذا المشروع كأحد الأعضاء المؤسسين له, لأننا أحد أفضل الأندية الرياضية في العالم ويجب أن تكون نيتنا دائما أن نكون في المقدمة وهذا جزء لا غنى عنه في هوية النادي وروحه الرياضية والاجتماعية والمؤسستية ".