أصدر جيش الاحتلال اليوم الخميس بيانا جديدا أوضح فيه روايته لحادث سقوط صاروخ أطلق من سوريا قرب مفاعل ديمونة النووي بالنقب.

وقال البيان أنه "في أعقاب الحادث الأمني المتمثل بسقوط صاروخ سوري أرض - جو طائش كثرت الأقاويل والتعقيبات غير الدقيقة".

وتابع: "لذا يهمنا توضيح تسلسل الأحداث حيث أنه خلال ليلة أمس قام الجيش السوري بتفعيل مضاداته الأرضية مطلقا صواريخ من نوع " SA 5".

وأضاف "أحد هذه الصواريخ تجاوز هدفه وانزلق داخل منطقة النقب، ولم يكن موجها أو مستهدفا أي مكان معين".

وتابع البيان "في أعقاب الحدث قام سلاح الجو بالرد مهاجما البطارية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ إضافة لبطاريات أرض - جو أخرى في سوريا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة "رجا نيوز" الإيرانية، إن "جماعات المقاومة نفذت أمس عمليات متزامنة ضد الكيان الصهيوني والسعودية، مشيرة إلى انفجار قرب مفاعل ديمونة وهجوم بالمسيرات ضد قاعدة الملك خالد بالسعودية".