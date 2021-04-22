يقدر عدد الممهلات بالطرقات 50 ألف على المستوى الوطني من بينها قرابة 38 ألف لا تستجيب للمعايير التقنية و الشروط القانونية، حسب ما ذكره اليوم الخميس وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري.

وفي رده على انشغال نائب بمجلس الأمة حول إشكالية الممهلات خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، لاحظ السيد ناصري أن بعض الطرق تشهد فعلا انتشارا عشوائيا لممهلات عشوائية. وأشار إلى أن البعض منها وضع من طرف مواطنين أنفسهم بعد وقوع حوادث مرور بمناطقهم الأمر الذي يؤدي، حسبه، إلى ازدحام وحوادث مرور إلى جانب أضرار جسيمة تلحق بالمركبات.

وحسب الوزير، توجد جل هذه الممهلات غير المطابقة للشروط على مستوى الطرق الولائية والبلدية والحضرية، مضيفا أنه تم إلى حد الآن معالجة أكثر من 14 ألف ممهل و إعادة تأهيل قرابة الألف حسب المعايير المطلوبة. وذكر بأن العملية متواصلة من طرف السلطات المحلية إلى غاية القضاء على هذه الظاهرة.