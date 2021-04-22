انتقدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تصريحات وزير التربية محمد واجعوط، اليوم الخميس، حول المدارس القرآنية.

وأكدت المنظمة، في بيان، أنها تفاجأت مما ذهب إليه وزير التربية الوطنية بكون الالتحاق بالمدارس القرآنية سببا في التسرب المدرسي، متسائلة عن الأساس الذي عليه في التوصل إلى هذه النتيجة التي اعتبرتها "مجحفة" وتؤدي إلى "إذكاء نار الفتنة".

وأضافت المنظمة أنها ترى هذا الاستنتاج "المريب" دعوة إلى غلق المساجد القرآنية وتعد صارخ على مقومات الأمة.

ودعت المنظمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل وفتح تحقيق معمق في "ما يحدث من كوارث في قطاع التربية".

وكان الوزير واجعوط قد كشف صباح اليوم عن أسباب التسرب المدرسي، في مرحلة الابتدائي والمتوسط، للسنة الدراسية 2019 /2020.

وأوضح الوزير أن سبب تخلي التلاميذ عن مقاعد الدراسة، يرجع إلى تزويج البنات عرفيا في بعض المناطق، انفصال الوالدين مما يعرض الأطفال إلى الإهمال عدم الرغبة في إعادة السنة والتحول والالتحاق بمدارس القرآن والزوايا.