أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الخميس، تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي المطبق على تسع ولايات.

وجاء في بيان الوزارة الأولى "إن مصالح الوزير الأول، في إطار التدابير الـمنفذة بعنوان نظام تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، تعلم المواطنين بأن مواقيت الحجر الجزئي المنزلي قد عدّلت لتصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي".

وحسب نفس البيان فإن هذا القرار سيطبق على الولايات التسع الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، ووهران.

وستدخل هذه المواقيت المعدلة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 أفريل 2021 –وفق البيان-.

ودعت الوزارة الأولى المواطنين إلى مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الـموصى بها، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات إجباريا، وغسل اليدين باستمرار.