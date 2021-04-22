كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، في تصنيفه الأخير عن مراكز الدول العربية، والذي يعتمد على الأداء الحالي لأنظمة الطاقة لديهم وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول وكذلك استعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة.

وحلَّت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً (53 عالمياً)، وتلتها على المستوى العربي دولة الإمارات (64 عالمياً)، ثم المغرب (66 عالمياً)، والمملكة الأردنية في المركز الرابع عربياً، تلتها سلطنة عمان ثم مصر.

واحتلت الجزائر المركز السابع عربيا، ثم المملكة العربية السعودية التي حلت في المركز الثامن متقدمة خمس مراتب عن العام الماضي. أما المركز التاسع عربياً فكان من نصيب تونس، فيما جاءت الكويت في المرتبة الحادية عشرة، تبعتها البحرين، في حين جاء لبنان في ذيل القائمة بالمرتبة الثانية عشرة.

وعلى المستوى العالمي، ذكر التقرير أن السويد جاءت في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث، مشيراً إلى أنه بشكل عام هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة حسب التقرير. و

خلصت النسخة العاشرة من التقرير، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع "أكسنتشر"، إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.