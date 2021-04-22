أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون دون حضور جماهيري.

وحسب موقع صدى البلد المصري، فقد عزا الاتحاد الإفريقي قراره بعدم الحضور الجماهيري في مباريات ربع نهائي دوري الأبطال إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بقوة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن الكاف كان قد شهد اقتراحات بشأن إمكانية عودة الجماهير من جديد في البطولة الإفريقية خلال الفترة المقبلة. وأكد قرار الكاف على اقتصار حضور المباريات على أصحاب "الدعوات" وكبار المسؤولين فقط لا غير.

وبخصوص تطبيق "فار" أكد قرار "كاف" على تطبيق خاصة الفيديو "الفار" بمنافسات دوري أبطال إفريقيا بداية من الدور ربع النهائى المقبل. وعلل قراره بـ "فرض حالة من العدالة الكروية بين الفرق المختلفة ومنع وقوع الحكام فى أخطاء كبيرة قد تؤثر على نتيجة أى مباراة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيقيم القرعة الخاصة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 أفريل الجارى في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وكانت ثمانية فرق قد تأهلت للدور ربع النهائي هم سيمبا والأهلي من المجموعة الأولى، وصن داونز وشباب بلوزداد من المجموعة الثانية. ومن المجموعة الثالثة، الوداد وكايزر تشيفيز، ومن المجموعة الرابعة الترجي ومولودية الجزائر.