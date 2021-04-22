تدخل شركة فايسبوك في سباق مع الزمن من أجل استغلال قاعدة المشتركين الواسعة بالشبكة الاجتماعية، لإطلاق عملتها الرقمية.

بعد أن واجهت فايسبوك في عام 2019 ردودا عنيفة من الحكومات والبنوك المركزية ومجموعات المستهلكين جراء الإعلان عن عملة "ليبرا"، أعادت صياغة المشروع الآن على أسس مختلفة تحت اسم عملة " Diem- ديم" الرقمية، وتتطلع لإطلاقها في نهاية 2021.

القلق ساور الجميع بإطلاق فايسبوك عملة قبل عامين تستطيع من خلالها الهيمنة على السوق العالمي في ظل وجود قاعدة مشتركين بالشبكة العملاقة تضم حوالي 2.8 مليار مستخدم. وفايسبوك كانت تستهدف أن تكون ليبرا عملة عالمية مرتبطة بسلة من العملات الدولية، مثل الدولار الأمريكي والأورو.

ولكن محافظي البنوك المركزية والحكومات وجماعات الضغط خشوا أن تهدد ليبرا الاستقرار النقدي، وتفتح بابا لغسيل الأموال، وكذلك اختراق خصوصية المستخدمين. كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قلقا بشأن تهديد هيمنة الدولار على سوق النقد العالمي.

تحذو فايسبوك نهجا أكثر حذرا الآن، فمن خلال جمعية Diem الواقعة في سويسرا، يتم الإشراف على تطوير برنامج تجريبي بعملة واحدة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي.

وحرصت فايسبوك أن يكون النطاق التجريبي للعملة المرتقبة محدودا، ويركز على المعاملات بين المستهلكين الأفراد، وقد يمتد لشراء البضائع. وتعتمد عملة ديم على تقنية بلوك تشين متطورة هذه المرة، بدلا من التقنية التقليدية.