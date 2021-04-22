أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، أنه "لم تسجل أي حالة وفاة بسبب التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد 19"، باستثناء تسجيل أعراض عادية وليست خطيرة.

وأشار رياض مهياوي، إلى إن حملة التلقيح ضد كورونا بالجزائر تسير بوتيرة عادية، حيث تم إحصاء 47 ألف مُسجل على المنصة الرقمية الخاصة بالتطعيم وأن 60 بالمائة من مجموع هؤلاء تم تلقيحهم.

وأضاف البروفيسور أن التلقيح يبقى الخيار الوحيد والأنجع لوقف تفشي الوباء وخروج البلاد من هذه الأزمة"، داعيًا المواطنين إلى التقرب من مختلف العيادات بغرض التسجيل والحصول على اللقاح. ونفى مهياوي، بطيء عملية التلقيح ضد وباء كورونا بالجزائر.