قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي أن مصير الفريق لم يعد بين يديه، عقب تعادله أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من منافسة كأس الكاف.

الكوكي أكد في تصريحات صحفية:" قدرنا الآن معلق بالمواجهة الأخرى والتي ستجمع اليوم بين أهلي بنغازي الليبي وإنيمبا النيجيري سننتظر ما سيحدث ".

مضيفا: " أكيد أنا قلق وهذه هي كرة القدم، كما قلت سنتابع ما سيجري، ضيعنا الفوز ضد أورلاندو خلال لقاء الذهاب، وفي مواجهة الإياب على الأقل، كانت هناك ضربتا جزاء وبالتالي ضيعنا النقاط الثلاث، ونقاط أخرى منذ بداية هذا الدور، على العموم التسعين دقيقة الأخيرة ستكون حاسمة في المجموعة".