كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ودوري السوبر الأوروبي فلورنتينو بيريز أن مشروع المسابقة لم يفشل بل "مجمّد"، وذلك في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال بيريز:" إن المشروع مجمّد، المشروع ولا تزال موجودة، يوفنتوس وميلان لم يغادرا نحن جميعاً معاً، نفكر ونعمل مع بعضنا".

وأما عن انضمام نادي برشلونة، فأشار بيريز إلى أنه تحدث مع رئيس برشلونة جوان لابورتا الأربعاء مؤكدا أنه لا يزال منخرطاً في المشروع.

وفي حين كانت الأندية الإنجليزية الستة أول المنسحبين من بين المؤسسين الـ 12 لدوري السوبر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أوضح بيريز: "عملت حتى وقت متأخر، إلى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، عملنا على هذا المشروع لسنوات، ربما لم نتمكن من شرحه، ربما سأفعل ذلك بشكل أفضل اليوم".

ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كان يجب التوجه إليه بصفته رئيساً لريال مدريد أو لدوري السوبر، قال بيريز "لا لا رئيس ريال مدريد، هذا جيد".

وأضاف: "لم أشاهد عدائية مماثلة قط من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورؤساء البطولات الأوروبية مثل إسبانيا، بدا الأمر وكأنه شيء منظم، الأمر وكأننا أردنا قتل كرة القدم، وكأننا أسقطنا للتو قنبلة ذرية بينما كنا نحاول ببساطة إنقاذ كرة القدم".