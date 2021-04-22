أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن إصدار قرار استثنائي، يرخص لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لم يتم توظيفهم في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها.

وقال الوزير خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن الأساتذة يحتفظون بجميع الامتيازات المرتبطة برتب تخرجهم. وأكد واجعوط أن إعادة تحويل الأساتذة الذين لا يُدرسون في المراحل التعليمية التي كُونوا من أجلها، إلى المراحل التعليمية التي كُونوا من أجلها يكون بمجرد توفر المناصب المالية والبيداغوجية.

وأشار إلى أن خريجي المدارس العليا للأساتذة يخضعون إلى الترسيم في رتبة تخرجهم ضمن الآجال القانونية المحددة. كما كشف وزير التربية الوطنية عن الاعتماد على مسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق برتب التعليم، لاسيما بالنسبة لأستاذة التعليم الابتدائي.