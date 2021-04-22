أعلن معهد باستور بالجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 166 إصابة جديدة، بسلالات كورونا المتحورة في الجزائر.

وجاء في بيان للمعهد عبر موقعه الرسمي في "الفايسبوك"، أنه في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد 65 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) و101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525).

وأوضح ذات البيان أنه بالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7)، يتعلق الأمر بـــ: - 29 حالة من ولاية الجزائر - 06 حالات من ولاية البليدة - 07 حالات من ولاية بجاية - حالتان (02) من ولاية ورڤلة - 03 حالات من ولاية غليزان - حالة واحدة من ولاية تيارت - 07 حالات من ولاية تندوف - حالة واحدة من ولاية تيزي وزو - 07 حالات من ولاية وهران - حالتان (02) من ولاية البيض.

وبالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية (B.1.525 )، يتعلق الأمر بـــ: - 39 حالة من ولاية الجزائر - 04 حالات من ولاية بجاية - 04 حالات من ولاية البويرة - 12 حالة من ولاية الأغواط - 16حالة من ولاية المدية - 03 حالات من ولاية غليزان - حالة واحدة من ولاية تڤرت - 19 حالة من ولاية وهران - 03 حالات من ولاية عين صالح. وبالتالي، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى حد الآن إلى 143 حالة من السلالة البريطانية و230 حالة من السلالة النيجيرية.

وذكر البيان بأن الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين)، يبقى أفضل ضمانا للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة.