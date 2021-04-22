أكدت كبيرة المسؤولين الطبيين في "بيونتك" إن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لـ"كورونا" والمكون من جرعتين مع تضاؤل المناعة ضد الفيروس.

وأضافت الدكتورة أوزليم توريسي، أنها "تتوقع أيضا أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنوياً، مثل الإنفلونزا الموسمية."

وأوضحت أن "هذا بسبب توقع العلماء أن المناعة التي يسببها اللقاح ضد الفيروس ستنخفض بمرور الوقت، ونرى مؤشرات على ذلك أيضا في الاستجابة المناعية الطبيعية للفيروس".