كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الخميس، عن نسبة التسرب المدرسي، في مرحلة الابتدائي والمتوسط، للسنة الدراسية 2019 /2020.

وقال الوزير واجعوط في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن نسبة التسرب المدرسي بمرحلة الابتدائي بلغت 0.11 بالمائة، ونسبة التسرب في مرحلة التعليم المتوسط بلغت 2 بالمائة.

وأوضح الوزير أن سبب تخلي التلاميذ عن مقاعد الدراسة، يرجع إلى تزويج البنات عرفيا في بعض المناطق، انفصال الوالدين مما يعرض الأطفال إلى الإهمال عدم الرغبة في إعادة السنة والتحول والالتحاق بمدارس القرآن والزوايا.

وأشار الوزير، إلى ضرورة محاربة التسرب المدرسي، من خلال تنظيم حصص الدعم والمذاكرة لأقسام الامتحانات النهائية بالأطوار الثلاثة، وتعزيز التعليم عن بعد.

بالإضافة إلى إطلاق القناة التعليمية، لمساعدة التلاميذ على الاستيعاب خاصة التلاميذ المعوزين، وتوفير المطاعم لبقاء التلاميذ في المدرسة خاصة البنات.