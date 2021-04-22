قرار جديد اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين وذلك بمنع الركوع تضامنا مع حركة "حياة السود" وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان وفقا لوكالة رويترز.

ونقلا عن موقع " روسيا اليوم" فإن المسؤولين الأمريكيين اقترحوا رفع الحظر المفروض على التعبير السياسي خلال الأولمبياد لدعم حركة مناهضة للعنصرية، لكن رد اللجنة الأولمبية جاء سلبيا.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية حظر احتجاجات الرياضيين داخل الملاعب وفي الاحتفالات وعلى منصات التتويج، وستتم المعاقبة على الركوع خلال أولمبياد طوكيو أو رفع القبضة لدعم المساواة العرقية.

القاعدة "50" للجنة الأولمبية الدولية تحظر أي نوع من مظاهر الدعاية السياسية أو الدينية أو العرقية للرياضيين في أي منطقة أولمبية، وخلصت هيئة الألعاب إلى أنه يجب الحفاظ على القاعدة بعد استشارة الرياضيين.

وجاءت توصيات اللجنة الأولمبية الدولية نتيجة لعملية تشاور بدأت في جوان 2020 وشارك فيها أكثر من 3500 رياضي. وصوت حوالي 70 بالمائة من هؤلاء الرياضيين ضد الاحتجاجات على منصات التتويج وساحات المنافسة والملاعب.