شرع صبيحة اليوم وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي في زيارة لولاية تبسة، التي تعد من أكبر النقاط السوداء في أزمة العطش على المستوى الوطني أين سيشرف على انطلاق تموين ست بلديات في الشمال من سد وادي ملاڤ ويتلقى عروضا حول التخفيف من أزمة العطش في بلديات الشريعة بئر مقدم وبئر العاتر.

وأعطى الوزير إشارة انطلاق تموين بلديات الونزة والعوينات وبوخضرة وبئر الذهب ومرسط والمريج بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد ولجة وادي ملاڤ الذي تتجاوز سعته 155 مليون متر مكعب ويخزن حاليا بين 80 - 90 مليون متر مكعب وأنجز بغرض تموين وحدات تحويل الفوسفات والمساهمة في التخفيف من أزمة الماء الشروب بعد إنهاء مشاريع القنوات ومحطة التصفية المتنقلة والربط بالكهرباء بعد أن أطلقت عدة وعود من طرف وزراء القطاع السابقين وسيتفقد الوزير اليوم عدة مشاريع في قطاع التمون بهذه المادة الحيوية بداية بمحطة التصفية التي شهدت تأخرا في الاستغلال بسبب اعتراض أصحاب الأراضي على مرور القنوات دون تعويض بالرغم من تقدم المفاوضات معهم وسيتلقى الوزير اليوم عروضا حول ربط مشروع القطب الحضري الجديد لسكنات عدل بخزان الماء الشروب ومشاريع تدعيم بلديات مرسط بولحاف الدير وتبسة من سد وادي ملاڤ عبر المحول الشمالي المستغل حاليا في جلب المياه من سد عين الداليا ولاية سوق أهراس كما ستكون للوزير ميهوبي عروضا أخرى من أهمها دراسة تحويل المياه الصالحة للشرب من الحمامات الشريعة وبئر مقدم وتقديم شروحات حول تزويد مدينة بئر العاتر بالماء الشروب .

وتختم الزيارة مساء اليوم بتفقد مشروع ربط ثلاثة آبار بمنقطة عين شبرو بمحطة الضخ الرئيسة عين زروق ببلدية تبسة و يبقى أمل أكثر من 700 ألف نسمة بتبسة معلقة على هذه الزيارة في تسريع الدراسات وتوفير الأغلفة المالية لإنهاء أزمة عطش تضرب الولاية منذ أكثر من 10 سنوات.