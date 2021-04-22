أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تدشين 4000 مقعد بيداغوجي وقاعة للمحاضرات بجامعة أبو القاسم سعد الله (الجزائر 2) والتي ستدخل حيز الخدمة بداية من الدخول الجامعي القادم.

وقام بن زيان، خلال زيارة عمل لولاية الجزائر مرفوقًا بوالي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، كريم بنور، بتدشين 4000 مقعد بيداغوجي بجامعة أبو القاسم سعد الله (الجزائر 2) إلى جانب قاعة للمحاضرات ومبنى إدارة الجامعة.

وبالمناسبة، تلقى الوزير شروحات حول هذه المشاريع التي أنجزت في آجال بلغت 36 شهرا وكلّفت خزينة الدولة 8.8 مليار دج، في انتظار أن تدخل حيز الخدمة بداية من الدخول الجامعي 2021 /2022.

للإشارة، فإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيقوم خلال نفس الزيارة بمعاينة مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي بجامعة ابراهيم سلطان شيبوط (الجزائر 3) بدالي إبراهيم.

كما سيقوم بتفقد مشروع انجاز 20.000 مقعد بيداغوجي بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، وكذا مشروع إنجاز ست إقامات جامعية بسعة 11.000 سرير بالقطب الجامعي للعلوم والتكنولوجيا.