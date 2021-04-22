تحدث مدرب الحرّاس بفريق اتحاد الجزائر فريد بلملاّط عن تحضيرات كل من زيماموش، سيفور وقندوز تحسبا لانطلاق مرحلة الإياب.

وقال بلملاّط في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الاتحاد على الفايسبوك:" كنت أتابع مباريات النادي مع بداية الموسم، كل حارس مرمى ولديه طريقة لعب معينة، الأكيد أن الأسماء الثلاثة لديها مستوى يسمح لها بتقديم الأحسن".

مضيفا: "على سبيل المثال ألكسيس قندوز جاء من أوروبا ووجد صعوبة في التأقلم مع أجواء البطولة المحلية، لكن بالعمل معي وبرفقة المجموعة سيكون أفضل، زيماموش يعد واحدا من أكبر الحراس من حيث المستوى والأكثر تتويجا مع الاتحاد، أما سيفور فهو حارس شاب ولديه إمكانيات كبيرة".

بلملاّط ختم كلامه: " ليس المهم من سيكون الحارس الأول أو الثاني، مصلحة الفريق هي الأولى ومن سيكون في فورمة عالية سيكون هو الحارس، نأمل رفقة جماهيرنا ضمان لقب على الأقل مع نهاية هذا الموسم".