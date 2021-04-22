حذر عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا بالجزائر، البروفيسور رياض مهياوي، من خطورة عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في البلاد، مؤكدا أن الوضع سيتعقد أكثر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية.

وقال البروفيسور رياض مهياوي، في برنامج "الجزائر مباشر" على القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، سهرة الأربعاء، إن الوضع الصحي في الجزائر "سيتعقد أكثر في حال عدم العودة إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من كوفيد 19″، مشيرا إلى أن "الجميع لاحظ منذ بداية شهر رمضان نوعًا من التراخي لدى المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا عبر كل ولايات الوطن".

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا أن "الجزائر كانت محمية من الموجة الثالثة من الوباء لكن في الآونة الأخيرة الوضع الصحي قد يتعقد أكثر والأرقام سترتفع من جديد".