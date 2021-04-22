انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، خلافا لتوقعات المحللين.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت الجزائر، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.67 بالمائة إلى 60.94 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.66 بالمائة إلى 64.89 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ارتفعت، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير. وزادت مخزونات الخام 594 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 16 أفريل الجاري إلى 493 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها ثلاثة ملايين برميل.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 286 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ولم تتغير معدلات تشغيل المصافي خلال الأسبوع. في حين زادت مخزونات البنزين 86 ألف برميل إلى 235 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل إلى 142.4 مليون برميل.