نفت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي قالت إن الولايات المتحدة قدمت تمويلا لحملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية عام 2019.



وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيّد الانتخابية 2019".



وأضافت أن "الولايات المتحدة تؤكد في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".



وكان القضاء العسكري التونسي فتح تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.