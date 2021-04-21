كشف مصدر مقرب من إدارة مولودية الجزائر، أن عمار براهمية رئيس مجلس الإدارة الجديد، اتفق مع المدرب نبيل نغيز للإشراف مجددا على العارضة الفنية للفريق.



وحسب نفس المصدر، فإن براهمية تلقى الضوء الأخضر من مجمع سوناطراك للاتفاق مع مدرب جديد، ووقع الاختيار على نبيل نغيز الذي غادر بيت العميد بعد أن قاد النادي خلال الجولات الأولى من البطولة وسجل نتائج حسنة.



يأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه أنصار المولودية وقفة احتجاجية بباب الوادي للمطالبة برحيل سوناطراك.