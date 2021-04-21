عادل مُهاجم فريق ريال مدريد كريم بن زيمة، إنجاز أسطورة النادي، راؤول جونزاليس، وذلك بعدما سجّل هدفين في مرمى قادش بالدوري الإسباني.



بن زيمة سجّل الهدف الأول للنادي الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وصنع الهدف الثاني، الذي سجّله أودريوزولا، وبالدقيقة 40 سجّل الهدف الثاني له والثالث للريال.



شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، ذكرت أنّ بنزيما بهز شباك قادش، نجح في التسجيل في جميع الفرق التي واجهها في مسابقة الدوري الإسباني.



وأشارت الشبكة إلى انّ بن زيمة بعدما سجّل في 35 فريقًا واجههم في الدوري الإسباني، عادل رقم أسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس الذي سجّل في نفس العدد من الأندية.



وذكرت الشبكة أنّ بن زيمة بعدما صنع الهدف الثاني، وصل للأسيست رقم 88، ليُصبح أكثر لاعب يُقدم تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني، بالقرن الحادي والعشرين مُتخطيًا، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قدم 87 تمريرة حاسمة.