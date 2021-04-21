ستشهد أربع بلديات من شرق العاصمة اضطرابا في التزويد بالكهرباء يوم الجمعة من الساعة السادسة إلى الحادية عشر صباحا بسبب أشغال، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.



و أوضحت مديرية التوزيع للحراش أن هذا الاضطراب سيمس بلديات عين طاية (بأكملها) و المرسى (بأكملها) و هراوة (جزئيا) و برج البحري (جزئيا).



و حسب المصدر ذاته فان هذا الانقطاع في التزويد بالكهرباء "يندرج في إطار أشغال تحويل خط 60 كيلوفولط عين طاية/الجزائر شرق/ بلدية برج الكيفان/بلدية الرويبة شمالا و عين طاية/الحميز من أجل استبدال العوازل المتلفة من طرف الشركة الجزائرية لتسيير نقل الكهرباء".



وتعتذر مديرية التوزيع للحراش لزبائنها عن الإزعاج المترتب عن هذا الانقطاع وتضع تحت تصرفهم لأي معلومات رقم مركز الاتصال 3033 وذلك 24/24 ساعة و7/7 أيام.