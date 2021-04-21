عين رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الأربعاء، رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية خلفاً للإيطالي أندريا أنييلي.



وكان رئيس جوفنتوس الإيطالي استقال من منصبه فور إطلاق المسابقة الجديدة، قبل أن تنتفي أسباب وجودها بعد 48 ساعة فقط من الإعلان على خلفية انسحاب معظم الأندية المؤسسة وأمام ضغوطات الإتحاد الدولي والأوروبي للعبة وعشاق الكرة المستديرة.



ورد القطري ناصر الخليفي في بيان على تعيينه "لم تكن قيادة ونزاهة ووحدة رابطتنا مطلباً أكثر مما هي عليه في هذه اللحظة المحورية لكرة القدم الأوروبية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى رغبته في "تعزيز دور رابطة الأندية الأوروبية كصوت شرعي ووحيد للأندية الأوروبية".