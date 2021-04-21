قال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء قرارات إبقاء عائشة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".



وكانت المحكمة الأوروبية قد أمرت برفع اسم عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011، لـ"أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".



وقد وضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.