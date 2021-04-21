توفي شخص في حادث مرور وقع زوال اليوم الأربعاء بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية أولاد هداج، غرب بومرداس، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح مسؤول خلية الإعلام، الملازم الأول حسين بوشاشية بأن الحادث وقع في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا بالنقطة الرابطة بين الطريق السيار شرق-غرب والمنطقة الصناعية للرويبة بإقليم بلدية أولاد هداج، إثر اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية في نفس الرواق من الطريق المتجه نحو الجزائر العاصمة.

وتسبب الحادث في وفاة شخص (33 سنة)، وتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة بالجزائر العاصمة، حسب نفس المصدر.