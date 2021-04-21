اعترف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، بالتأخر المسجل في عملية استلام الجزائر للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وحسب ما جاء في بيان اجتماع مجلس الحكومة، طلب الوزير الأول من وزير الصحة تدارك التأخر المسجل في عملية تسليم اللقاحات الـمضادة لفيروس كوفيدـ19 التي تم طلبها، وذلك طبقا للالتزامات التعاقدية للموردين.

وكان وزير الصحة عربد الرحمن بن بوزيد كشف في تصريحات سابقة، خلال جلسة استماع بمجلس الأمة، عن صعوبات اقتناء اللقاحات في ظل تخلف بعض الجهات عن وعودها السابقة، مشيرا إلى أن عملية اقتناء اللقاحات تكتسي طابعا سياسيا، بسبب الدول الغنية التي تسعى للسيطرة على السوق العالمية.