زيت المائدة : الكميات المنتجة منذ جانفي 2021
إليكم تفاصيل الكميات المنتجة من مادة زيت المائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى النصف الأول من أفريل 2021، حسب
بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة:
الوحدة: الطن
المتعاملون الاقتصاديون جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 النصف الأول من أفريل2021
سيم 9.500 17.938 16.207 8.884
سيفيتال 29.790 19.507 34.010 25.429
1.650 3.586 / /
عافية 2.784 2.691 7.373 4.438
لابال 4.400 4.900 3.159 2.020
بروبوليس 3.862 3.627 6.898 7.930
المجموع 51.986 52.249 67.647 48.701
مدة التغطية من مادة شهر ويوم شهر ويومين شهر و12 يوم شهر واحد .