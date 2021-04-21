زيت المائدة : الكميات المنتجة منذ جانفي 2021

مال و أعمال
21 ابريل 2021 () - واج/س.أ
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إليكم تفاصيل الكميات المنتجة من مادة زيت المائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى النصف الأول من أفريل 2021، حسب

بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة: 

الوحدة: الطن

 

المتعاملون الاقتصاديون             جانفي  2021              فبراير 2021              مارس 2021                 النصف الأول من أفريل2021

           

سيم                                 9.500                     17.938                16.207                         8.884

 

سيفيتال                        29.790                       19.507                   34.010                       25.429

                                 1.650                       3.586                             /                         /

 

عافية                           2.784                         2.691                 7.373                            4.438

           

لابال                              4.400                       4.900                3.159                            2.020

 

بروبوليس                      3.862                         3.627                  6.898                            7.930

 المجموع                       51.986                    52.249                   67.647                        48.701 

مدة التغطية من مادة         شهر ويوم                          شهر ويومين               شهر و12 يوم                       شهر واحد  .

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