إليكم تفاصيل الكميات المنتجة من مادة زيت المائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى النصف الأول من أفريل 2021، حسب

بيان صدر اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة:

الوحدة: الطن

المتعاملون الاقتصاديون جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 النصف الأول من أفريل2021

سيم 9.500 17.938 16.207 8.884

سيفيتال 29.790 19.507 34.010 25.429

1.650 3.586 / /

عافية 2.784 2.691 7.373 4.438

لابال 4.400 4.900 3.159 2.020

بروبوليس 3.862 3.627 6.898 7.930

المجموع 51.986 52.249 67.647 48.701

مدة التغطية من مادة شهر ويوم شهر ويومين شهر و12 يوم شهر واحد .