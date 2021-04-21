عثر، اليوم الأربعاء، على جثة الشاب ياسين بن عطا لله (29 سنة) بمنطقة تسمى "تين أوكسم " بصحراء عين أميناس بولاية إيليزي والذي كان مفقودا منذ 22 يوما، حسب ما علم لدى مصالح الدرك الوطني بعين أميناس.

وقد عثر على جثة الشاب المفقود أحد الشباب المتطوعين في عملية البحث عنه بمنطقة صحراوية تسمى "تين أوكسم'' التي تبعد حوالي 140 كلم عن مقر بلدية عين أميناس، ليتم بعدها إبلاغ مصالح الدرك الوطني.

يذكر أن الشاب ياسين بن عطا لله لم يظهر عليه أي أثر منذ 30 مارس الماضي، عندما خرج من مقر سكناه بعين أميناس متجها نحو منطقة تسمى "الأعراش" وكان على متن سيارة رباعية الدفع.

وكانت مصالح ولاية إيليزي قد أكدت في وقت سابق أن عمليات البحث والتحري عن الشاب المفقود قامت بها السلطات العمومية و المصالح الأمنية.

ودعما لجهود البحث، سخرت مصالح الأمن طائرة مروحية كما إستعانت بكلاب مدربة من قبل الجيش الوطني الشعبي لتمشيط المنطقة محل البحث، كما شكلت دوريات مشتركة مع عناصر الدرك الوطني، حسب بيان لمصالح الولاية.

وقد مكنت جهود البحث حينها من العثور على سيارته والتعرف على آثار أقدامه بعرق "بوغرهات" بصحراء عين أميناس.

وشهدت هذه العملية هبة تضامنية واسعة من قبل مواطني المنطقة مع أسرة الشاب المفقود بعد النداء الذي كانت قد أطلقته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منذ فقدانه.