أوقفت مصالح الأمن الولائي مساء أمس الثلاثاء شخصا متورطا في عملية إحراق سوق الخضر والفواكه "القرابة" الموجود بحي الأمير عبد القادر وسط مدينة سيدي بلعباس، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن "الشخص المتورط البالغ من العمر 34 سنة تم توقيفه من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا, حيث شوهد من طرف مواطنين يقطنون بحي الأمير عبد القادر وهو يحمل دلو من مادة البنزين ويتجه صوب السوق قبل موعد الإفطار بقليل".

وأشار الأمن الولائي إلى أن التحقيق مع المتورط كشف أنه "كان يحاول إضرام النار في محل لبيع الأعشاب والمواد العطرية بسبب خلافه مع صاحبه، إلا أن ألسنة النيران امتدت لباقي طاولات السوق المصنوعة من مواد سريعة الالتهاب".

أضاف نفس المصدر أن التحريات لا تزال متواصلة مع الشخص المتورط الذي سيتم عرضه على النيابة يوم غد الخميس.

للتذكير، نشب مساء أمس الثلاثاء حريق مهول بسوق "القرابة" دقائق قليلة قبل موعد الإفطار و لم يخلف خسائر بشرية في حين تسبب في خسائر مادية وانتشار كثيف للدخان بالمكان وفي حالة هلع وسط سكان الأحياء المجاورة للسوق.