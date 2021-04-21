وضعت شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، قدما في الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد عودتها بفوز باهر من الكامرون ضد كوتون سبور في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ورغم الحرارة التي ميزت مدينة غاروا ظهيرة اليوم وعامل الصيام قدم أشبال المدرب لافان مقابلة في المستوى ضد الفريق الذي كان متصدرا للمجموعة الثانية. وسجل هدفي "الكناري" كل من رضا بن سايح في الدقيقة 63 ووليد بن شريفة في الدقيقة 68، فيما قلص تومبي ألمي النتيجة للمضيف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يلتحق ممثل الجزائر بالكاميرونيين في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بكل منهما، ويقترب من تحقيق التأهل بنسبة كبيرة باعتباره يستقبل في الجولة الأخيرة أضعف فرق المجموعة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في الوقت الذي ستشتد المنافسة بين كوتون سبور ونهضة بركان المغربي على الورقة الثانية.

وعلى عكس الشبيبة، عقد ممثل الجزائر الآخر في المنافسة وفاق سطيف من مهمته في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فشله في تحقيق الفوز بجنوب إفريقيا ضد أورلاندو بيراتس مكتفيا بالتعادل السلبي.

ولم تتح لرفقاء عمورة فرص كثيرة للتسجيل في لقاء اعتمد فيه "السطايفيون" على الهجمات المرتدة التي لم تثمر عن تسجيل هدف كان وزنه سيكون ثمينا في حسابات المجموعة الأولى.

وبقي الجنوب إفريقيون في الصدارة برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الوفاق الذي يحتل المركز الثالث (5 نقاط)، في انتظار المواجهة التي ستجمع بين أهلي بنغازي صاحب المركز الرابع بـ4 نقاط وإينيمبا النيجيري الثاني بـ6 نقاط.

فوز النادي النيجيري غدا يعني الإقصاء الرسمي للنادي الجزائري من المنافسة رفقة الليبيين، وحتى في حال انتهاء المواجهة بالتعادل أو فوز أهلي بنغازي فإن مصير أبناء الهضاب ليس بيدهم، حيث يتوجب على اشبال الكوكي تجاوز الليبيين بملعب 8 ماي بسطيف وانتظار هدية من أورلاندو بيراتس.