سجلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الأربعاء، اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 120.174 حالة.

كما تم تسجيل 7 وفيات بالفيروس، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 3172 وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، أن 129 مريضا تماثلوا للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83765 شخصا.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.