كشفت خلية الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بتبسة في بيان صحفي تحصلت "الخبر" على نسخة منه أن الوحدة الرئيسية الشهيد حشاني دوح بتبسة تدخلت، مساء يوم الأربعاء، لأجل تحويل جثة شخصين، عجوز تبلغ من العمر حوالي 68 سنة وشاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة.

ويضيف البيان أن الشخصين تم اكتشافهما جثتين هامدتين بغرفة في شقة بعمارة بحي 414 بتبسة.

وأرجعت سبب الوفاة إلى أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وتم نقل الجثتين من طرف أعوان ذات الوحدة لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية الدكتور عالية صالح.