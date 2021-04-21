أفاد ميثاق انتقالي نُشر اليوم الأربعاء, على الموقع الإلكتروني للرئاسة التشادية، بأن الجنرال دو كور دارمي محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تم تشكيله أمس بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، "يتولى مهام رئيس الجمهورية".

ووفقًا لنص الميثاق المكون من 95 مادة، فإن الميثاق الانتقالي يلغي العمل بالدستور السابق وسيُنفذ ك"قانون أساسي للجمهورية".

ومحمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، هو أيضا "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وقد عيّن أمس الثلاثاء بمرسوم 14 جنرالا آخر داخل المجلس العسكري الانتقالي، وهو الهيئة المكلفة بتنظيم المرحلة الانتقالية لمدة 18 شهرا قبل الانتخابات الرئاسية.

وحسب بنود الوثيقة، يرأس محمد إدريس ديبي أيضا "المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطني".

وكان بيان المجلس العسكري التشادي الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء، قد أفاد بأن المجلس العسكري الانتقالي سيكون مكلفا بـ "الدفاع" عن البلاد، "في ظل حالة الحرب هاته ضد الإرهاب وقوى الشر من أجل ضمان استمرارية الدولة".

وأعلنت الرئاسة التشادية أن الجنازة الوطنية للرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي قتل اثر اصابته بجروح أثناء قيادته لجيشه خلال معركة ضد متمردين في شمال البلاد نهاية الاسبوع، حسب التلفزيون الرسمي للتشاد، ستقام بعد غد الجمعة في العاصمة نجامينا.