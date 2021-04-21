نشرت الصفحة الرسمية لأنصار نادي شباب قسنطينة رسالة تكذيب للمدرب المستقيل ميلود حمدي والتي رد من خلالها على الشائعات والأقاويل التي راجت حوله مؤخرا.

حمدي قال بأن هناك العديد من الأمور السيئة والأكاذيب التي قيلت بشأنه رفقة طاقمه الفني منذ أسابيع وهو ما حتم عليه تقديم توضيحات حول الوضعية التي لم تعد تطاق.

المدرب السابق لاتحاد الجزائر أكد بأنه قدم استقالته رفقة مساعده بن قابلية من على رأس النادي تضامنا مع المدير الرياضي المستقيل ياسين بزاز وقام بمواصلة عمله بطريقه احترافية. مضيفا:" لم أطلب أبدا الرفع من أجرتي الشهرية ولم أوّقع عقدا ثانيا بأمور جديدة كما قيل في جهات أخرى".

وأردف :" شباب بلوزداد لم يتصل بي ولم أدخل في مفاوضات معه ولا مع مولودية الجزائر وكل ما قيل كلام لا أساس له من الصحة".

حمدي واصل كلامه :" لم أت الى شباب قسنطينة من أجل الأموال قمت بتقسيم أجرتي على 3 مقارنة بالكويت و جئت لمساعدة النادي للخروج من هذه الوضعية".

التقني الفرانكو جزائري عاد إلى مواجهة الأمس التي أقصي فيها الشباب من كأس الرابطة أمام نجم مقرة وأوضح بخصوصها:" بالنسبة لمباراة الكأس ضد نجم مقرة هناك مجموعة من الأشخاص الذي قاموا بشتمي وشتم والدي المتوفي طيلة الشوط الثاني وأمي المريضة كذلك وهي المتواجدة في فرنسا كذلك شتموا والد المساعد بن قابلية وبالتالي كان من الصعب تسيير المباراة التي كنا قادرين فيها على العودة في النتيجة".