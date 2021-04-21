تتعرض الكثير من السيدات لمشكلة الملح الزائد بالطعام ولا تستطيع التعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص منه أو تقليله.

وهناك ثلاث طرق مختلفة يمكن الاعتماد عليها لتقليل الملح من الطعام، وهي:

الطريقة الأولي:

تقطيع حبة من البطاطا الكبيرة والتي وضعت في الماء لفترة، لشرائح سميكة ووضعها مع نصف كوب من الماء داخل الطعام المالح ونزعها من الطعام بعد أن تبدأ في التسوية.

الطريقة الثانية:

وضع القليل من الأرز الجاف داخل قطعة نظيفة من الشاش، ووضعهما داخل الطعام المالح، ننتظر حتى يدخل الأرز في مرحلة التسوية ومن ثم يتم نزع قطعة الشاش.

الطريقة الثالثة:

مزج ملعقة صغيرة من السكر مع نصف كوب من الماء وإضافتهما للطعام المالح.

كل هذه الطرق السابقة يتم تنفيذها أثناء طهي الطعام على النار وليس بعد طهيه.