تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي من حجز 10 آلاف و559 قرص من المؤثرات العقلية و2750 خرطوشة صيد حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر ورود معلومات لمصالح الشرطة مفادها نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وخراطيش الصيد على متن مركبة انطلاقا من ولاية تبسة نحو مدينة عين مليلة مرورا بمدينة أم البواقي ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة والمنحدر من ولاية تبسة على متن مركبة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على 10 آلاف و559 قرص من المؤثرات العقلية و2750 خرطوشة صيد عيار 12 و16 ملم كانت مخبأة بإحكام حسب ذات المصدر.

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملفان جزائيان عن قضيتي "حيازة ونقل بضاعة أجنبية حساسة ومحظورة وفاسدة لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب" و "ممارسة مهنة الصحة دون ترخيص والمتاجرة بمواد صيدلانية فاسدة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العامة" قدم بموجبهما أمام النيابة المختصة.