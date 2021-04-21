أسدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، تعليماتها بضرورة وقف الأشغال التي يعرفها موقع وسط مدينة جيجل، وذلك عقب العثور على فسيفساء.

وأفاد بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "بن دودة أعطت أوامر بإرسال فريق من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لمعاينة الاكتشاف والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية الموقع، على أن يتبع بخبراء من المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وورشة الحفظ وترميم الفسيفساء القديمة الواقع مقرها بولاية تيبازة والتابعة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية".

وأضاف البيان، أن وزارة الثقافة والفنون تنفي أي توصيف أو خبرة بخصوص هذا الاكتشاف، وتؤكد أنه سيتم الكشف عن الحقبة التاريخية لهذه الفسيفساء ومميزاتها وأهميتها بمجرد فراغ الفرق المعنية بالخبرة والمعاينة من عملها، كما تنفي تخلي مصالحها عن الاكتشاف أو تركه عرضة للإهمال.