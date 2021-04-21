أعلن اليوم، نادي جوفنتوس الإيطالي هو الآخر انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي وقع عليه منذ يومين بجانب 11 ناديًا أوروبيا كبيرًا وكان رئيسه أندريا أنييلي هو نائب رئيسي البطولة الجديد، وبالتالي قد نفذ ممثلو الدوري الإيطالي إنتر ميلان وإيه سي ميلان ويوفنتوس الانسحاب على شاكلة السداسي الإنجليزي.

بيان جوفنتوس جاء مؤكدا للمعطيات الحالية والتي من الصعب للغاية الوفاء بالالتزام تجاه إقامة تلك البطولة، مشددا بدوره على منح الفرصة للعمل من أجل تطوير اللعبة، البيان التالي جاء لإعلان انسحابه من المسابقة: "بالإشارة إلى البيان الصحفي الصادر عن نادي يوفنتوس في 19 أفريل 2021، بشأن مشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي، والمناقشة العامة اللاحقة، تحدد جهة الإصدار أنها على علم بالطلب والنوايا التي أعربت عنها بعض الأندية، والانسحاب من هذا المشروع بالرغم من عدم استكمال الأوراق اللازمة بموجب الاتفاق المبرم بين الأندية".

وتابع البيان: "في هذا السياق، يعتقد يوفنتوس، بينما لا يزال مقتنعًا بصحة الافتراضات الرياضية والتجارية والقانونية للمشروع، أن إمكانياته محدودة حاليًا لإكماله بالطريقة التي تم تصميمه بها في البداية، ويظل اليوفي ملتزمًا بخلق قيمة طويلة الأجل للنادي ولحركة كرة القدم بأكملها".