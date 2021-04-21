تمكنت مصالح المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بمفتشية أقسام الجمارك ببجاية التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من رفع ثلاث مخالفات جمركية مكتبية على مستوى الميناء التجاري ببجاية،

وتمثلت المخلفات، زيادة غير مبررة في البضائع محل تصريح مفصل، تخص حاوية تتضمن 250 حزمة ألواح جسيمات، حيث تم فرض غرامة مالية تساوي مرتين قيمة البضاعة محل الغش، وقد قدرت بــ: 1 006 272 دج

فيما تمثل المخالفة الثانية، تصريح خاطئ من حيث القيمة يخص حاوية تتضمن قطع غيار دراجات نارية، حيث تم فرض غرامة مالية تساوي مرتين قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، وقد قدرت بــ: 830 722 دج.

أما الثالثة، تتمثل في تصريح خاطئ من حيث النوع، يخص حاوية تتضمن خزائن وأعمدة، حيث تم فرض غرامة مالية تساوي مرتين قيمة الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، وقد قدرت بــ: 660 411 دج.

ليرتفع إجمالي الغرامات المفروضة إلى 405.497.2دج، وفق ذات المصالح.

